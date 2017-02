Burkina Faso: Bobo Dioulasso - Plus de 15 ha de forêt ravagés par un incendie à la Guinguette

Au vu des dommages constatés sur certaines espèces végétales et la faune, la forêt classée du Kou mérite une plus grande protection, surtout lorsqu'on sait que la guinguette représente aussi un important réservoir d'eau pour la nationale de l'eau (Onea).

« C'est autour de 8h30, hier, que j'ai été informé de l'incendie. Mais il paraît que c'est depuis la veille, dans la soirée, que les flammes ont commencé dans la forêt. Avec l'appui de quelques gendarmes et des sapeurs-pompiers, nous avons éteint le feu. Mais nous avons été surpris de voir un autre incendie dans la soirée... Les causes, nous les ignorons toujours ». Tels sont les explications livrées dans la matinée du vendredi 10 février dernier par le président du comité local de gestion de la forêt classée du Kou, Alexandre Sanou.

Un incendie s'est déclaré dans la forêt classée du Kou, communément appelé « la guinguette de Nasso », à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Bobo- Dioulasso, le mercredi 08 février 2017 dans la soirée. Plus de 15 ha de forêt sont partis en fumée. Les causes de l'incendie demeurent jusqu'ici inconnues.

