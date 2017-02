Au regard des différentes vertus de cet élément sacré du patrimoine immatériel, le ministre sénégalais de la Culture a indiqué que l'inscription, par l'Unesco, sur la liste représentative du patrimoine culture immatériel de l'humanité, des pratiques et expressions culturelles liées au balafon constitue, sans nul doute, un rempart contre toute dénaturation et risque de disparition de cet instrument mythique.

« Chez nous, au Sénégal, le balafon est un instrument qui est partagé entre les Balantes de la Haute Casamance et les Diallonké du Sud-Est. Sa fabrication et utilisation obéissent à un ensemble de rituels qui renforcent son caractère mystique... Il rythme les différentes étapes de la vie », a-t-il fait comprendre.

« L'âge d'or des empires médiévaux de l'Afrique de l'Ouest à travers le Ghana de Kaya Magan, le Mali de Soundiata, le Songhaï de Soni Ali et des Askia nous a légué un héritage culturel exceptionnel, facteur de dialogue et de rapprochement des peuples.

Selon lui, le festival « Triangle du balafon » s'inscrit dans un environnement régional, à un moment où la tendance est de plus en plus à l'harmonisation des politiques nationales de développement.

Un choix salué à juste valeur par le ministre de la Culture et de la Communication. En effet, pour Mbagnick Ndiaye, il s'agit d'une preuve témoignant de l'excellence des relations entre « nos deux pays que nous cherchons ensemble à renforcer, notamment dans le domaine des arts et de la culture ».

Ainsi, au-delà de l'aspect folklorique, qui a permis aux participants de communier avec le public via la prestation des Trembleurs de Lofiné, la danse Kourbi, le spectacle autour des masques dogons, un message fort d'intégration a rythmé l'ouverture officielle de huitième édition. Créé en 2004, le festival « Triangle du Balafon » se veut fraternel, solidaire et intégrateur.

