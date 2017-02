Le Horoya est le favori mais le foot se joue à 11 et nous allons jouer crânement nos chances. Nous avons visionné les vidéos de notre adversaire et avec le staff technique, nous sommes en train de peaufiner nos plans pour la gagne ».

« On prépare le match dans un bon état d'esprit. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes concentrés et déterminés à faire un bon match.

« Nous sommes dans un bon état d'esprit. Le groupe vit bien. Nous avons disputé 5 matchs amicaux pour trois victoires et deux défaites au centre technique Jules François Bocandé. Le Horoya est favori parce qu'il a un budget colossal, a beaucoup investi et recruté des internationaux.

D'autant plus qu'elle avait éliminé l'As Douanes l'année précédente à ce même stade de la compétition. La séance s'est terminée au rond central où joueurs, staff et encadrement ont écouté religieusement les dernières recommandations du coach Aly Male. Visiblement gonflés à bloc, les joueurs ont promis un grand match.

La suite a été plus rythmée avec des ateliers physiques d'une vingtaine de minutes suivis d'une opposition d'une intensité qui renseigne sur les réelles motivations de cette équipe goréenne à faire la différence à la manche aller et surtout à stopper cette belle équipe du Horoya Athlétic Club aux dents longues.

Une opposition qui s'annonce compliquée tant l'adversaire semble être une grosse équipe aux ambitions débordantes. Pour relever ce défi, Aly Male et ses joueurs affûtent leurs armes et continuent de répéter leurs gammes en direction de cette rencontre qui s'annonce cruciale.

