Burkina Faso: Agriculture - Le Japon octroie plus de 46 millions de francs CFA à l'Association Belwet

Et de ce fait, il permettra également de résoudre une question sociale, qui est l'exode rural. En effet, les jeunes qui auront appris un métier dans le centre de formation seront capables d'assurer leur subsistance et d'améliorer par eux même leurs conditions de vie dans leurs villages » a expliqué le diplomate.

« L'Ambassade du Japon a trouvé que ce projet est pertinent et s'inscrit dans une double perspective de développement. Ce projet permettra de former des jeunes compétents dans le domaine de l'agriculture en vue de favoriser leur insertion socioéconomique en milieu rural et leur autonomisation.

Ce centre qui accueillera ses premiers apprenants en juin 2017, dispensera des formations en continue et à la carte en matière d'agronomie, de sylviculture, de pisciculture, d'aviculture et d'autres types d'élevage. La première cuvée attendue selon le promoteur dudit centre est d'environ 300 personnes.

L'ambassadeur du Japon au Burkina, Masato Futaishi a procédé ce vendredi 10 février 2017 à Ouagadougou à la signature d'un contrat de don en faveur de l'association Belwet dirigé par le Larlé Naaba Tigré. Cette assistance financière de plus de 46 millions de francs CFA est destinée à l'exécution du projet de construction d'un centre de formation et de promotion agro-sylvo-pastorale dans la commune rurale de Dapélogo pour les jeunes vivant en milieu rural initié par ladite association.

