Togo: Des gendarmes torturent un journaliste en reportage

Une décision qui réduit l'espace de liberté, porte atteinte au pluralisme ainsi qu'à la diversité du paysage médiatique togolais, et va priver d'emploi plusieurs dizaines de confrères et consoeurs.

Dans un communiqué du 7 février, la FIJ avait déjà interpellé le président de la Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication (HAAC) du Togo sur sa décision du 6 février de fermer deux organes de presse, notamment la télévision LCF (la chaîne du futur) et la radio City FM appartenant toutes deux au Groupe Sud Média.

Les gendarmes lui ont intimé de quitter les lieux, puis l'ont poursuivi et frappé à l'aide de leurs matraques. Ils l'ont ensuite menoté et laissé seul, pendant plus de deux heures. Une personne qui filmait la scène a également été arrêtée.

