La 4e édition du Prix de la qualité s'est déroulée vendredi à Lomé en présence du Commisaire de la Cédéao chargé de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et de son collègue de l'UEMOA en charge de l'Entreprise, des Télécommunications et de l'Energie.

La cérémonie était présidée par la Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion du secteur privé.

'Le contexte mondial actuel caractérisé par la globalisation des économies et des échanges, place les pays et leurs entreprises dans une situation de perpétuelle concurrence due aux exigences sans cesse croissantes de la qualité des biens et services sur les marchés', a rappelé Bernadette Legzim-Balouki.

De fait, la démarche qualité est un projet de changement fondamental dans la conception et la conduite des activités qui passent par une volonté d'amélioration continue et de l'apprentissage.

Cinq entreprises publiques et privées ont été récompensées cette année. Elles viennent d'horizons très différents.

On trouve le Cabinet d'expertise comptable (AEC), l' Université Formatec et la Brasserie BB-Lomé dans la catégorie Excellence.

Le Prix de la maîtrise de la qualité revient à la CEB (Communauté électrique du Bénin).

Quant à la CEET (Compagnie énergie électrique du Togo), elle est récompensée pour son 'engagement qualité'.

Ces prix visent à instaurer une démarche qualité dans les entreprises togolaises, y compris les sociétés d'Etat afin de les rendre plus compétitives et plus proches des consommateurs.

Une démarche qualité est un outil de changement créant une dynamique de progrès continu dans le fonctionnement de l'entreprise (qualité interne) et la satisfaction de ses clients (qualité externe).

Cela favorise la pérennité et le développement de l'entreprise. Une démarche qualité est un projet d'entreprise participatif qui doit être porté par la direction et impliquer tout le personnel.