Ile Maurice: Riche-Terre - Un Master Plan pour les 325 arpents de Jin Fei

La décision a été prise par le Conseil des ministres. Le ministère des Terres et du Logement, en consultation avec le Board of Investment et Landscope Mauritius, a préparé un Master Plan pour le développement de 325 arpents de terres de l'État à Riche-Terre, soit sur l'ancien site identifié pour le projet Jin Fei.

On y trouvera des activités portuaires et logistiques, le stockage, des petites et moyennes entreprises, un food court et un parc de loisirs.

Par ailleurs, à partir de juin, des travaux routiers seront aussi entrepris pour faciliter le trafic au niveau de Riche-Terre. Ces travaux devraient durer une quinzaine de mois.