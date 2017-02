Burkina Faso: Arrondissement 7 de Ouagadougou - Abdoul Services offre un cimetière de 10 hectares

Le Président-directeur général (PDG) de la société Abdoul Services, Abdoul Ouédraogo, a offert à l'arrondissement 7 de Ouagadougou, un lot de matériel composé, entre autres, de 5 motos pour les services de sécurité, d'un corbillard, une ambulance et, cerise sur le gâteau, une superficie de dix hectares pour l'érection d'un cimetière à Boassa.

Ces dons ont été officiellement remis le jeudi 9 février dernier, à l'occasion d'une cérémonie qui a réuni toute la population de cette contrée, sortie massivement pour l'occasion.

Il y avait fête le jeudi 9 février dernier, à l'arrondissement 7 de Ouagadougou, plus précisément à Boassa. Et pour cause, la caravane de la charité, conduite par le PDG d'Abdoul Services, Abdoul Ouédraogo, y était pour redonner sourire et espoir aux populations de cet arrondissement. Très sensible à la cause des populations vulnérables, c'est avec les bras chargés que lui et sa suite ont foulé le sol de Boassa où ils ont été accueillis par le maire Seydou Compaoré et toute la notabilité de la cité.

La remise de ce matériel, a expliqué Abdoul Ouédraogo, intègre une nouvelle orientation de vie portée par une volonté de se rendre utile à sa communauté. C'est ainsi qu'au nom des populations, le maire Seydou Compaoré a dit ne pas être étonné du soutien de Abdoul Ouédraogo aux populations de l'arrondissement 7.

Connaissant la grande générosité de ce monsieur qui ne cesse de poser des actions de charité pour les hommes et femmes du pays, le maire lui a dit : « Monsieur Abdoul Ouédraogo, je voudrais vous dire que nous sommes très heureux de recevoir ce lot de matériels qui va incontestablement contribuer à soulager les souffrances de notre population qui trouve à la fois une solution à un problème de plus en plus préoccupant, celui d'une terre de repos pour l'ultime voyage vers la destinée commune. »

Malgré votre succès incroyable, vous êtes toujours resté accessible et proche du peuple

Ce don Ô combien important, témoigne de votre dévouement à la cause des personnes vulnérables et au bien-être de la population en général », a-t-il martelé.

Abdoul Ouédraogo qui, dans la continuité de ses actions, a promis de mettre à la disposition de l'arrondissement 7, des caterpillars et des dotations en carburant pour le reprofilage des voies de communication de la cité, a reçu les hommages de la population à travers des prières et des bénédictions.

« Encore merci pour votre soutien, votre confiance et votre disponibilité. Malgré votre succès incroyable, vous n'avez pas changé. Vous êtes toujours resté accessible et proche du peuple.

Au chevet de l'aveugle et de l'orphelin, le matin, vous savez trouver le temps, le soir, pour répondre aux appels des jeunes, des femmes, des hommes, des chefs traditionnels et des autorités politiques. Vos actions dans les secteurs sociaux et vitaux de l'éducation, l'art, la culture, la santé, l'environnement et la

paix impactent aux quatre vents la vie des Burkinabè. Vos actions parlent si fort que l'image qu'elles nous renvoient, fait de vous un phénomène national et international incontournable», a poursuivi le maire.

Non sans terminer son propos par cette citation sous forme de doléance : « L'enfant ne retourne pas où il a pleuré la veille.

Juste pour dire qu'il ne faudrait pas que vous soyez étonné de nous revoir à vos portes avec d'autres projets de développement. Notre ambition étant de transformer ce jeune arrondissement pour en faire une cité prospère, resplendissante, avec un visage humain ».