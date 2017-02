Congo-Brazzaville: Les Etats-Unis disposés à renforcer leurs relations avec le Congo

(1). Délégation américaine : Dona Rohrabacker, Juan C. Vargas, Lou Correa (Californie), Robert Pittenger (Caroline du Nord), Andy Harris (Maryland), French Hill (Arkansas), Steve King (Iowa), Collin C. Peterson (Minnesota).

Rappelons qu'avant de rencontrer le président de la République, la délégation des parlementaires américains a échangé respectivement avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger Jean Claude Gakosso, et avec son collègue de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo.

Appréciant le climat de la rencontre avec le chef de l'Etat congolais, Dona Rohrabacker a indiqué : « Le président Denis Sassou N'Guesso a été très ravi de notre venue, comme je l'ai dit au début, une nouvelle page s'ouvre aux Etats-Unis et le président du Congo comprend l'importance de l'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples.

