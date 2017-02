Congo-Brazzaville: Pronar - Le département de la Bouenza bénéficie de l'appui du projet pour le planting d'arbre

Une convention de partenariat d'appui de la mise en œuvre d'un projet des plantations forestières et agroforestières a été signée, le 9 février à Brazzaville, entre le programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar) et l'Eglise évangélique du Congo (EEC), en vue de diversifier les sources de revenus des petits promoteurs dans les localités de Nkayi et Loutété dans le département de la Bouenza.

Ce partenariat est consenti pour une durée de deux ans renouvelables. Celui -ci vise à diversifier les sources de revenus de près de 600 000 petits promoteurs identifiés par l'Eglise évangélique du Congo à Nkayi et Loutété.

Durant ce mandat, le Pronar mettra à la portée de l'église deux kits d'outils horticoles et autres matériels pour la mise en place des pépinières ayant une capacité annuelle de production de 500 000 plants aussi bien forestiers que fruitiers.

Ces plants seront mis dans les plantations et agroforestiers des petits promoteurs. Le Pronar prendra également en charge les opérations de labour et de pulvérisage pour un espace de 100 hectares de terrain à planter et la formation des bénéficiaires.

Ces derniers bénéficieront également d'une rétrocession chaque année par l'Eglise évangélique du Congo de 30% des plants au Pronar en guise de remboursement du prêt, à compter du cinquième mois de la date de mise à disposition du kit et ce, jusqu'à concurrence du montant octroyé.

Le président de l'Eglise évangélique du Congo, le révérend pasteur Edouard Moukala a salué l'aboutissement de cette convention après deux ans de négociations. « Nous allons faire de notre mieux pour tenir les promesses et nous souhaitons que tout cela aille pour le mieux », a -t-il dit.

Pour sa part, la ministre de l'Economie forestière, du développement durable et de l'environnement, Rosalie Matondo, s'est dite satisfaire de ce partenariat. « Nous sommes heureux de vous accompagner dans cette œuvre qui est nécessaire pour notre planète et, ensemble nous allons vers la création de ce massif forestier.

Nous venons ici de signer un accord pour le département de la Bouenza. Nous allons revenir pour signer l'accord général, l'accord-cadre entre le ministère de l'Economie forestière et l'Eglise évangélique du congo qui va prendre en compte tous les départements pour accompagner l'Eglise dans la mise en œuvre des activités génératrices de revenus de ses fidèles », a-t-elle déclaré.

Signalons que cette convention a été signée par le coordonnateur du Pronar, Lambert Imbalo et le président de l'Eglise évangélique du Congo, le pasteur Edouard Moukala en présence de la ministre Rosalie Matondo.

Lancé depuis 2011 par le président de la République, le Pronar vise la mise en place d'un million d'hectares de plantations forestières et agroforestières.

Il prévoit une opérationnalisation de 10 % de son programme d'activités, soit 100 000 hectares des plantations forestières et agroforestières par les petits promoteurs constitués des collectivités locales, ONG, associations, confessions religieuses, et individualités.