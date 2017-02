Il s'agit notamment de la mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur la motivation des agents, de la mise en place d'un comité de relecture de l'organigramme du département et du lancement des travaux d'un certain nombre de projets pour mettre les agents au travail.

A entendre M. Yaméogo, « actuellement, tous les travaux sont bloqués dans les différents services. Toutes les structures sont prêtes à venir déposer une correspondance comme quoi elles ne veulent plus travailler. Nous n'avons rien fait en 2016 et en 2017, nous ne pourrons pas faire grand-chose ».

A ce sujet, il a affirmé que le syndicat a demandé au ministère d'harmoniser le système de motivation et de l'opérationnaliser pour que chacun puisse se sentir dans sa structure et éviter que certains agents ciblent des zones de préférence où les conditions sont nettement meilleures.

