Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - La conférence JCertif 2017 aura lieu du 24 au 25 mars

La cérémonie d'ouverture des travaux préparatoires de la conférence internationale JCertif 2017 a eu lieu le 9 février à Pointe-Noire, en présence d'Éric N'doumba, directeur des Nouvelles technologies, conseiller technique du ministre des Postes et Télécommunications et Daniel Mberi, directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Économie numérique et de la Prospective.

La manifestation qui se déroule sur le thème « JCertif Pointe-Noire 2017 vers de nouvelles possibilités » est un espace d'échange ponctué par des rencontres, des conférences, des séminaires, des manifestations et des salons.

Après Brazzaville où plusieurs jeunes continuent de bénéficier de formations liées aux métiers des nouvelles technologies, le tour est venu à la ville de Pointe-Noire d'abriter cet événement qui s'articule sur la technologie.

Aujourd'hui, grâce à JCertif, les jeunes ponténégrins vont également bénéficier d'une formation gratuite à travers des sessions techniques, d'ateliers de formation, d'expérience humaine et bien d'autres.

Les experts venus de divers pays vont former et partager leur expérience avec ces jeunes dans le domaine des technologies d'information et de la communication (TIC), notamment dans le développement des solutions Web, mobile et bien d'autres.

Dans son mot de circonstance, Éric N'doumba a rappelé qu' actuellement les TIC étaient au cœur de tous les secteurs de l'activité de la société, elles interviennent dans l'administration, la santé, la sûreté, la sécurité, le business et dans bien d'autres activités.

Pour lui, cette conférence vient non seulement contribuer à la promotion des TIC en République du Congo, mais également apporter une réponse à la question de la formation et de renforcement des capacités dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) ainsi qu'aux nouveaux métiers.

« Les technologies de l'information et de la communication sont à la base du développement économique et sociale de notre pays.

Voilà pourquoi je formule les vœux aux formateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes, pendant cette courte période, afin d'être à la hauteur de réponde à la satisfaction des apprenants. Et aux participants de bien s'investir afin de saisir les opportunités qu'offrent les TIC », a-t-il dit.

Rappelons que JCertif est une organisation internationale créée en 2010 par des passionnés des TIC. Cette organisation est créée dans le but de voir émerger un environnement dans lequel les populations des pays émergeant usent des opportunités offertes par les NTIC et Internet dans le but d'innover dans tous les domaines d'activités.