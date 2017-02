Congo-Kinshasa: La communauté humanitaire lance un appel de fonds de 748 millions de dollars pour 2017

La communauté humanitaire en République démocratique du Congo (RDC) et les autorités congolaises ont lancé vendredi un appel de fonds de 748 millions de dollars afin d'assister 6,7 millions de personnes cette année.

Le Plan de réponse humanitaire triennal a pour objectif de répondre au cours des 36 prochains mois aux besoins humanitaires de millions de civils touchés par l'une des crises les plus aiguës et prolongées au monde, a précisé le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) dans un communiqué de presse.

L'appel de fonds, lancé à Kinshasa en présence de représentants d'organisations humanitaires non gouvernementales et de bailleurs de fonds, ciblera, entre autres, les besoins de plus de 2,1 millions de personnes déplacées, 500.000 enfants âgés de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë et de centaines de milliers de personnes menacées de maladies et d'épidémies.

Les 12 derniers mois ayant été le théâtre de violences et conflits de plus en plus inquiétants, les acteurs humanitaires estiment que les besoins vont s'accroître dans les mois à venir. En 2016, l'insécurité a déplacé en moyenne 2.000 personnes par jour dont le nombre est passé de 1,6 million à plus de 2,1 millions.

En ce début 2017, les organisations humanitaires sont appelées à répondre, entre autres, aux violences dans le Tanganyika et dans les provinces du Kasaï ainsi qu'aux besoins de nouveaux réfugiés sud-soudanais dans le nord-est du pays. En outre, la rougeole et le choléra sont devenus des problèmes de santé majeurs et récurrents.

« Des millions de personnes souffrent d'une crise humanitaire, née de conflits armés et autres menaces, qui affecte profondément leur quotidien. Il est impératif que le monde n'oublie pas les besoins humanitaires urgents et massifs en RDC.

Nous devons trouver les moyens de mobiliser 748 millions de dollars pour répondre aux besoins vitaux croissants », précise le chef d'OCHA en RDC, Rein Paulsen.