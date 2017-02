Congo-Kinshasa: Infrastructures - Aimé Ngoy Mukena veut booster son secteur !

Aux commandes du Ministère des Hydrocarbures dans l'actuel Gouvernement Badibanga, cet ancien Ministre de la Défense affiche son ambition de booster son domaine de tutelle. Le week-end dernier, le vendredi 10 février précisément, il a conduit la cérémonie de présentation à l'opinion tant nationale qu'internationale de la nouvelle législation des hydrocarbures en République Démocratique du Congo. "Aujourd'hui les hydrocarbures ont leur loi.

Loi congolaise mais aussi une loi respectueuse des autres lois. Désormais rien ne sera comme avant. Désormais on a repris véritablement les opérations ", clame-t-il. Et, confiant dans la pertinence et l'application sans faille de ce texte, Aimé Ngoy Mukena estime que les faussaires d'antan seront stoppés net.

Ainsi, les hydrocarbures mieux encadrés, c'est vers un tout autre horizon, radieux pour lui, que le pays va être engagé dans ce secteur impérieux.

Le Vice-premier Ministre et Ministre de l'intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary a présidé ce vendredi 10 février 2017, à l'auditorium Kempinski du Fleuve Congo Hôtel, au nom du premier Ministre, la cérémonie de présentation officielle de la nouvelle législation des hydrocarbures en RDC.

C'était en présence des députés et sénateurs, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Après le mot du ministre des hydrocarbures, Aimé Ngoy Mukena qui a présenté l'historique, l'état des lieux, les enjeux, les défis et les perspectives d'avenir dans le secteur congolais des hydrocarbures, le représentant personnel du premier Ministre, a salué les avancées significatives dans le secteur pétrolier et gazier de la RDC grâce à des réformes courageuses soutenues par le Président de la république, Joseph Kabila.

Désormais comme le cuivre, le diamant et l'or, les hydrocarbures sont un secteur sûr et porteur de croissance, a-t-il dit. Toutefois, Emmanuel Ramazani a fermement prévenu : "que le pétrole que les congolais souhaitent voir contribuer à la relance de l'économie ne soit pas un prétexte pour certains compatriotes à la solde des officines étrangères pour engendrer la criminalité.