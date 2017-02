Congo-Brazzaville: Les archives administratives dans les Etats africains d'Albert Mban

Qualifié d'instruments de gouvernance et de souveraineté, le livre sur les archives administratives dans les Etats africains donne les clefs de l'approche de ce qu'il faut savoir sur la gestion des archives.

Préfacée par Marie-France Blanquet, vice-présidente du capes de documentation interne et membre du jury du capes de documentation externe, cette nouvelle œuvre scientifique d'Albert Mban, expert et consultant international dans le domaine des archives et de la gestion documentaire, passe en revue la manière de bâtir la pyramide dans chaque Etat africain.

Cela passe écrit-il, à l'organisation rationnelle des archives administratives et institutionnelles qui présente un triple intérêt pour la gestion courante des institutions et la continuité de l'action administrative, la justification des droits et des obligations de l'État ainsi que la sauvegarde de la mémoire.

Mais, prévient-il à la 4ème de couverture, « aujourd'hui encore, les archives organisées et structurées font cruellement défaut dans l'appareil administratif et institutionnel des États africains, et cela depuis leur accession à l'indépendance ».

« C'est une organisation des archives ainsi que tout ce qui s'y rattache qui nécessite un passage par des réformes administratives que chaque État devra avoir le courage d'entreprendre. Le développement et la démocratisation du continent sont aussi à ce prix.

Personne ne viendra décider ni entreprendre cette importante œuvre en lieu et place des pays africains eux-mêmes, car il s'agit avant tout d'un problème de pouvoir, d'autorité de l'État et de souveraineté nationale ».

En définitive conseille l'auteur, «il revient donc à chaque État de définir sa politique archivistique et documentaire, étape indispensable puisqu'il s'agira de l'insertion de nouvelles fonctions dans les rouages administratifs et institutionnels, ainsi que de la révision des organigrammes actuels ».

Albert Mban est archiviste diplômé d'Etat. Il est également diplômé en documentation, en histoire et titulaire d'un doctorat en sciences de l'information.

Cet expert congolais a conduit de nombreuses missions d'expertise dans différents pays d'Afrique francophone. Résidant en France, il est l'auteur de deux ouvrages scientifiques et techniques publiés chez L'Harmattan.