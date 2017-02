Algérie: Jeux Islamiques-2017 - 22 disciplines au programme des jeux de Bakou

Bakou — Vingt deux (22) disciplines sont inscrites au programme de la 4e édition des Jeux de la Solidarité islamique, prévus à Bakou (Azerbaïdjan) du 12 au 22 mai 2017, rapporte le site officiel du Comité d'organisation des Jeux.

Les 22 disciplines sont: athlétisme, natation, plongée, basket-ball, volley-ball, hand-ball, taekwondo, karaté, wushu, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, lutte, tennis, tennis de table, football, water-polo, boxe, tir sportif, haltérophilie et deux disciplines handisport (judo visuels et athlétisme) et le Zurkhaneh (sport local au jeux d'arme, réservé aux hommes seulement).

Plusieurs disciplines se joueront en finale directe, alors que dans d'autres, les athlètes devront passer par les éliminatoires.

Ces jeux qui sont organisés par la fédération sportive de la solidarité islamique, un organe de l'organisation de la coopération islamique (OCI), devront drainer plus de 4000 athlètes issus des 57 pays membres de l'OCI.

L'Algérie sera engagée dans 17 disciplines et la quasi-totalité des sélections algériennes qui devraient prendre part à ces joutes, seront mixtes, exceptée celles de boxe et de football qui seront exclusivement masculines.

" Le comité d'organisation a façonné plus de 300 médailles pour les vainqueurs qui vont concourir dans 22 disciplines dont deux handisports (judo et athlétisme), en plus d'une discipline traditionnelle à Azerbaïdjan.

Il a aussi consacré seize (16) site de compétitions pour ces jeux. Je souhaite qu'ils seront les meilleurs par rapport aux deux premières éditions", a indiqué Farid Mansurov, ex-champion olympique en lutte Gréco-romaine et responsable des sports au ministère de la jeunesse et des sports d'Azerbaïdjan.

Le comité d'organisation et ses partenaires travaillent d'arrache pied pour être prêt le jour "J" et assurer aux hôtes d'Azerbaïdjan un bon séjour et aux athlètes participants les meilleurs conditions de compétition, assurent les organisateurs.

La première édition des jeux de la Solidarité islamique a eu lieu à La Mecque (Arabie Saoudite) en 2015. La troisième à Palembang en Indonésie (2013), tandis que l'édition 2010 prévue à Téhéran (Iran) n'a pas eu lieu, sur décision de la Fédération sportive de la solidarité islamique.