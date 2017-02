Sénégal: Joseph Koto attend des juniors "plus d'efficacité devant et sur les côtés"

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans, Joseph Koto, souligne que ses poulains doivent travailler davantage l'efficacité devant les buts, se disant toutefois satisfait de la victoire 2-0 obtenue vendredi par son équipe aux dépens du Kenya.

Cette rencontre amicale internationale, jouée au stade Léopold Sédar Senghor, comptait pour la préparation de l'équipe sénégalaise en direction de la CAN de la catégorie, prévue du 26 février au 12 mars en Zambie.

L'entraîneur de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans estime que "beaucoup de travail reste à faire" pour faire de son groupe une équipe pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans.

Il s'est pourtant dit satisfait du jeu produit et du résultat du match contre le Kenya, que les moins de 20 ans sénégalais vont rejouer dimanche, avant de terminer leur série de rencontres amicales par la Gambie.

"La CAN, c'est un autre niveau, et le Sénégal qui a éliminé la Tunisie et le Ghana sera très attendu", a indiqué le sélectionneur national, s'entretenant avec des journalistes à l'issue de la rencontre.

L'équipe nationale "doit encore progresser sur le plan de l'efficacité dans les deux surfaces de jeu", a ajouté l'ancien ailier international.

Joseph Koto se dit heureux de constater que son équipe se procure "beaucoup d'occasions de but". Avec la multiplication des rencontres amicales, "les joueurs seront plus alertes", a-t-il dit.

"Ils avaient les jambes lourdes et on peut faire le même constat au niveau des centres qui ont été mal exécutés", a-t-il reconnu, soulignant que son équipe doit s'améliorer dans ce domaine en particulier.

"Sur le plan international, les matchs se gagnent sur les côtés et on est obligés d'être plus performants dans les centres", a-t-il indiqué.

L'entraîneur, John Kamau, pointe lui "le mauvais arbitrage". "C'est l'arbitre qui a faussé le match en ne sifflant pas une faute sur le premier but sénégalais", a-t-il estimé.

A partir de cet instant, "le match avait pris une autre tournure", a déclaré le technicien Kényan, se réjouissant de la qualité de jeu produit par son équipe.

Selon lui, les juniors sénégalais se doivent d'être "plus décisifs" dans les deux surfaces de jeu. Il a fait observer que son équipe s'est procuré beaucoup d'occasions.

"C'est une belle équipe avec beaucoup de qualité mais il faudrait du travail puisqu'elle va à la CAN", a-t-il résumé.