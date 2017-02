Algérie: Le général-major Hamel met en avant le rôle de la pratique sportive dans la prévention des fléaux sociaux

Au terme de la cérémonie, des sportifs de la Sûreté nationale et les membres du staff technique ont honoré le général-major Abdelghani Hamel, en reconnaissance de son soutien au domaine du sport et des sportifs de la sûreté nationale.

La DGSN a distingué jeudi 220 athlètes médaillés et titrés aux niveaux national et international en 2016, toutes disciplines confondues.

Il a affirmé que la DGSN veillait à mettre à disposition tous les moyens matériels et humains dans toutes les disciplines sportives de la Sûreté nationale, aussi bien individuelles que collectives, pour promouvoir la pratique sportive dans les rangs de la police et encourager les équipes nationales.

Après avoir salué les efforts des athlètes de la Sûreté nationale médaillés et titrés aux niveaux local et international, le Directeur général de la Sûreté nationale les a appelés à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour honorer l'Algérie à travers le monde.

Le général-major Hamel a indiqué dans une allocution, lue en son nom par le directeur de l'action sociale et des sports, le contrôleur de police Boubakeur Bou Ahmed, à l'occasion de la cérémonie organisée jeudi au centre de formation technique continue à Hydra (Alger) en l'honneur des athlètes qui se sont distingués dans les rangs de la Sûreté nationale, que "le sport joue un rôle dans la prévention de tous les fléaux sociaux et les comportements négatifs comme la violence", soulignant que la sport dans les rangs de la police "demeure une priorité et bénéficie d'un grand soutien pour la consécration du principe du sport de proximité", selon un communiqué rendu public vendredi par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

