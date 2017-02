Algérie: L'interaction entre les cultures repousse éternellement le spectre de la violence et de l'extrémisme (Mihoubi)

La coopération dans le domaine des industries culturelles et créatives, le livre, le soutien aux jeunes créateurs ou encore la participation aux de différents festivals et rencontres dans les pays concernés figurent à l'ordre du jour de cette réunion.

M. Mihoubi a fait référence à cet effet à l'histoire, en évoquant la position du fondateur de "l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader, connu pour sa noblesse d'esprit, sa tolérance et sa solidarité spontanée avec les chrétiens d'orient pourchassés à l'époque", ajoutant qu'"Aujourd'hui, l'histoire se répète avec les groupes terroristes en Irak et en Syrie".

"La culture peut trouver des réponses à ces défis et construire un message d'espérance, de clarification des concepts et d'invitation à l'acceptation de la diversité comme richesse de l'humanité", a estimé le ministre.

M. Mihoubi a évoqué dans son allocution "les défis d'aujourd'hui qui sont multiples et peuvent notamment porter sur la propagation des idées extrémistes, sur l'emploi de la violence pour terroriser et pousser au rejet de l'autre, sur l'exploitation des religions à des fins obscures, annihilant le droit à la différence et à la liberté d'expression".

Le ministre a rappelé le rôle pionnier de la culture en Méditerranée "qui a toujours connu un brassage des cultures enrichissant les connaissances des uns et des autres et permettant à chaque culture de s'associer aux civilisations qui se sont succédé".

