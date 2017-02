Angola: Le pays réaffirme son soutien à la résolution des conflits

Le ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme, Paulino Domingos Baptista, est arrivé vendredi à Cabinda… Plus »

La visite servira à évaluer l'état de la coopération bilatérale dans divers domaines et à projeter un plan de son expansion, ainsi qu'à renforcer les liens de coopération existants entre l'Angola et le Portugal.

Durant trois jours, la délégation portugaise tiendra des réunions avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, le ministre de la Défense Nationale, João Manuel Gonçalves Lourenço, et visitera les provinces de Huambo, Benguela et Huila.

Dans sa première visite en Angola, le chef de la diplomatie portugaise est accompagné par 14 entités, en particulier les secrétaires d'État aux communautés portugaises, à l'agriculture et alimentation, respectivement João Luís Carneiro et Luis Medeiros Vieira, entre autres individualités.

Luanda — L'Angola a exprimé vendredi l'intérêt de coopérer avec le Portugal dans les forums internationaux tels que le processus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'échange d'expériences et coordination des stratégies pour voir résolus les principaux problèmes qui mettent en danger la paix et la sécurité mondiale.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.