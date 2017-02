Cote d'Ivoire/Niger: CAF Ligue des champions - L'AS Tanda veut désarmer les forces armées du Niger

Les récentes violences à Adiaké ne remettent pas en cause le départ de la mission de l'ONU… Plus »

Cette fois-ci, nous ambitionnons d'aller le plus possible. C'est dans cet objectif que nous avons préparé ce match. Il nous faut faire le plein ici à Abidjan en attendant le match retour,» a rassuré le portier des Éléphants.

Et pour ce faire, le coach des Etoiles du Zanzan peut compter sur son portier international, Sangaré Ali Badra par ailleurs capitaine de l'équipe qui se dit prêt. « Je me sens très bien et je suis en pleine forme. Nous avons un objectif à atteindre. En 2016, on est sortis prématurément de cette compétition.

Mais on s'est préparé pour défendre crânement nos chances de qualification. Et C'est dans cette logique que nous avons préparé ces deux matches. Nous ne sommes pas là pour faire de la configuration » a averti Koffi Firmin, le coach de l'AS Tanda.

