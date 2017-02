Tunisie: Visite en Suisse de l'Instance Nationale pour la Prévention de la Torture

communiqué de presse

Berne, Suisse — Tandis que le règne de l'ancien président Ben Ali a été marqué par des pratiques généralisées et systématiques de torture et de mauvais traitements, la Tunisie s'est engagée depuis 2011 à rompre avec cet héritage.

En juin 2011, elle a ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT) , soulignant sa volonté de créer une nouvelle république démocratique respectant la dignité humaine.

Pour accompagner les efforts de la Tunisie dans le cadre du programme de prévention contre la torture en Afrique du Nord soutenu par la Division sécurité humaine du DFAE, l'Association de prévention de la torture (APT) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT)- deux organisations internationales basées à Genève - organisent une visite de travail en Suisse pour sept membres de l'INPT.

L'INPT profitera de cette visite pour, notamment, rencontrer son homologue suisse, la CNPT, et bénéficier de son expérience.

Des rencontres avec des organisations spécialisées, tels que le Sous-comité onusien de prévention de la torture, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), ainsi qu'une visite au centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire à Fribourg auront lieu.

L'échange prévu avec le DFAE portera sur les défis rencontrés par l'INPT, et plus généralement sur le chemin parcouru par la Tunisie depuis 2011 dans la lutte contre la torture et autres mauvais traitements, ainsi que sur la mesure du travail commun qu'il reste à faire.

L'établissement d'un mécanisme national de prévention, le premier en Afrique du Nord, est venu concrétiser l'engagement pris en 2011 par la Tunisie et est une étape importante dans la lutte internationale contre la torture qui constitue une priorité de la politique étrangère suisse en matière de droits de l'homme.

Dans le cadre de son soutien au processus de transition démocratique en Tunisie depuis 2011, le DFAE se félicite de cette avancée.

Le DFAE se félicite également de la venue de l'INPT en Suisse qui traduit la confiance et l'engagement commun de la Suisse et de la Tunisie en matière de prévention contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Le DFAE encourage les autres Etats de la région à s'engager sur cette voie.