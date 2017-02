Guinée/Sénégal: Ligue des Champions - Le Horoya AC prêt à 120% face à l'US Gorée

Alors, on verra comment l'adversaire va se comporter. C'est quand même le champion du Sénégal donc il a sûrement des qualités. Ce qui nous oblige à être très vigilants. Et naturellement utiliser nos possibilités offensives en essayant de marquer à l'extérieur. Car ça servira pour le match retour,» a-t-il indiqué.

« Aussitôt après le tirage, je me suis renseigné sur l'Union Sportive de Gorée. Aujourd'hui, j'ai plein de renseignements sur cette équipe. C'est ce qu'on va utiliser même si après tout se jouera sur le rectangle vert. Et pendant une heure et demie, il y aura une équipe sénégalaise qui aura une énorme envie de nous battre.

Après 8 journées en Ligue 1 guinéenne, le Horoya AC est solide leader avec 6 victoires et 2 nul. Une domination sans partage sur le plan national qui n'a pas encore été exportée sur la scène continentale où le club de Conakry figure encore parmi les petits poucets. Ce samedi les Rouge et Blanc de Matam ont pour mission de prendre une sérieuse option pour la qualification pour le prochain tour de la CAF Ligue des Champions.

Le Horoya AC retrouve la CAF Ligue des Champions après l'échec de l'année dernière et l'élimination en 16es de finales. Opposé au champion du Sénégal, l'US Gorée, les Rouge et Blanc de Conakry, sont arrivé à Dakar pour son choc tant attendu au Stade Demba Diop.

