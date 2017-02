Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - l'opposition en appelle à l'enrôlement massif de la population

Les personnes concernées par cette mesure dérogatoire, rappelle-t-on, sont celles ayant perdu leurs cartes d'électeur dans des cas de force majeure et celles qui ont atteint l'âge de la majorité après l'enrôlement de 2011 et les élèves futurs majeurs actuellement âgés de 16 et 17 ans. Cette mesure a satisfait plus d'une personne, surtout les voyageurs qui, faute de carte d'électeur, ne savaient plus à quel saint se vouer.

Pour l'autorité urbaine, l'idéal est de voir un plus grand nombre possible d'électeurs obtenir ce document précieux qui ouvre la voie au choix de leurs propres dirigeants.

Au nom de ses pairs, Me René Kyunda a qualifiée d'importante et constructive la rencontre avec l'autorité provinciale. C'était avant d'exprimer la crainte de voir la résurgence des éléments ex-M23, à partir des pays voisins, affecter le processus électoral, pourtant attendu de tous.

L'évolution du processus d'enrôlement au Nord-Kivu, les élections en vue et la situation politico-sécuritaire dans cette province, ont constitué la matière au menu des échanges, mercredi 8 février, entre le gouverneur Julien Paluku Kahongya et les représentants des partis politiques de l'opposition de son entité administrative, rapporte le portail officiel de la province du Nord-Kivu

