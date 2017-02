Burkina Faso/Congo-Brazzaville: CAF Ligue des Champions - Les Burkinabè du RCK confiants face aux Diables noirs du Congo

Le Syndicat des travailleurs des travaux publics, du bâtiment, de l'hydraulique et assimilés (SYTTBHA),… Plus »

« Je préfère que l'adversaire cherche plutôt à me découvrir. Parce que je suis quand même champion de chez moi. Je sais que lui n'est pas champion chez lui. Cela est une grosse différence et je tiens à le bonifier,» a prévenu Kamou Malo.

Après un mois de suspension du championnat, pour cause de coupe d'Afrique, les choses ont repris de la plus belle des manières pour le RCK qui s'est imposé aux Tigres de Diarradougou par la plus petite des marges (1-0). C'est en toute confiance que les Cheminots débutent cette CAF Ligue des Champions.

