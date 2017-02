Congo-Kinshasa: Pleins feux sur l'état d'avancement du Guichet unique intégral du commerce extérieur

Pendant ce temps, le SEGUCE poursuit avec l'enrôlement et la formation des opérateurs, a déclaré le chef de projet GUICE, précisant que la plateforme SEGUCE a à ce jour enrôlé plus de 9 000 personnes parmi lesquelles plus de 6 000 sont déjà formées. Le site web de projet www.segucerdc.cd reste ouvert à toutes les préoccupations

Si la SEGUCE est très avancée dans le processus d'opérationnalisation du guichet unique intégral du commerce extérieur, il revient à souligner que la mise en œuvre effective de certains compartiments de ce projet peine à se réaliser, compte tenu des réticences de certains acteurs qui ont du mal à digérer cette réforme. A cette difficulté s'ajoute également la non implication de certains ministères dans le traitement des dossiers via le GUICE.

Poursuivant sur les avancées du projet, la direction générale de la SEGUCE a également précisé qu'à ce jour, six agents maritimes, représentant plus de 70% du trafic, utilisent le GUICE. A côté de ses réalisations, la SECUCE se lance aussi à la finalisation des chantiers avec la SCTP pour la gestion des autorisations de sortie des marchandises.

