Togo: Quand Didier Six se souvient d'Emmanuel Adebayor

Didier Six a notamment marqué le public sportif togolais pour être le seul entraineur à avoir emmené les Eperviers au second tour de la Coupe d'Afrique des nations (c'était en 2013 en Afrique du Sud).

Je lui ai toujours dit : « le joueur, je le garde à 100%, si tu veux être en dehors du joueur, ça m'intéresse moins ». C'était les petits problèmes qu'on a pu avoir. Mais je le répète, si on avait eu Adebayor pour les qualifications du Mondial 2014, on se serait qualifié« .

Puis un jour, il est d'accord pour revenir sur un match et quand Adebayor vient 3-4 jours avant le match, il était comme un gamin parce qu'il y avait ce fond de jeu qui était mis en place. A l'entrainement, les gars se donnaient à fond et c'est un joueur Adebayor.

