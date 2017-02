Congo-Kinshasa: Goma - Un policier tue un volontaire au Festival Amani la veille

Le Festival Amani qui se déroule du 10 au 12 février de chaque année, à Goma (Nord-Kivu) est le plus grand festival de musique et de danse de la région des grands lacs.

« Nous pleurons Djoo, nos cœurs sont remplis de tristesse et nos pensées vont à sa femme Aline, sa fille Djalde et son fils Ernest, sa maman et son papa, ses frères et ses sœurs, sa famille et tous ses proches », ont indiqué les organisateurs.

« Cette nuit, la famille du festival Amani est en deuil. Nous avons le regret et l'immense peine de vous annoncer le décès de notre cher ami Norbert Paluku dit +Djoo+, membre actif du foyer culturel de Goma et du festival Amani », annonce un communiqué de la direction d'organisation de ce grand rendez-vous culturel sous régional.

