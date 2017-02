Maroc: La SAMIR trouvera-t-elle preneur ?

Pour le liquidateur judiciaire de la raffinerie de Mohammedia, tout repreneur éventuel devra maintenir l'entreprise en activité

Le Syndic désigné pour la liquidation judiciaire de la SAMIR, Mohammed El Krimi, a tenu, jeudi dernier, une conférence de presse au siège social de la raffinerie de Mohammedia en cessation d'activité depuis de long mois, pour présenter aux médias les derniers développements de la situation.

De prime abord, il a indiqué que la liquidation judiciaire de la seule raffinerie de pétrole du Maroc a été justifiée par la situation financière irréversible de l'entreprise et que la cession de ses actifs se fera d'un tenant et en conformité avec les dispositions du Code de commerce marocain et sur la base d'un cahier des charges qui oblige le repreneur à maintenir l'activité de raffinage et non son démantèlement, comme confirmé par la décision de liquidation judiciaire du 21mars 2016 qui a été assortie d'une contrainte de continuation de l'activité.

Concernant la valeur des actifs, il a avancé que leur évaluation par le Tribunal de commerce qui a dé- bouché sur un prix de 21 milliards de DH correspond à un prix d'ouverture, autrement dit, un prix minimum, a précisé le président du Syndic en précisant que d'autres expertises commandées par le Syndic avaient conclu à des évaluations plus élevées.

Il a, par ailleurs indiqué que le processus de rachat passera d'abord par une manifestation d'intérêt de la part des investisseurs potentiels, d'une visite du site et la signature d'un protocole de confidentialité, que les acquéreurs potentiels devront déposer leur offre de reprise dans un délai d'un mois et que l'outil de production a été maintenu en état de fonctionnement pré-opérationnel.

Après avoir confirmé l'existence de quatre « offres sérieuses variant entre 25 et 31 milliards de dirhams », il a affirmé que le futur acquéreur aura affaire à une raffinerie qui pourrait être opérationnelle au bout de 6 semaines maximum et précisé qu'un cahier des charges de 135 pages comprenant une quinzaine de documents annexes a été élaboré et qu'il contient toutes les informations nécessaires pour les investisseurs intéressés.

Selon lui, un travail d'ampleur a été réalisé par le Syndic et les salariés pour faire en sorte que le travail des investisseurs soit facilité au maximum, que toutes les offres seront étudiées en profondeur et que le dernier mot concernant la cession de la SAMIR reviendra au tribunal.

Mohammed El Krimi a, en outre, affirmé que le prix de vente de cette raffinerie n'est qu'un critère parmi d'autres et que l'évaluation des offres des repreneurs prendra en considération leurs business plans, leurs programme d'investissement, la question de l'emploi, entre autres.