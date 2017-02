Angola: Le ministre Georges Chikoti veut un dialogue plus politique avec le Portugal

Luanda — L'Angola et le Portugal doivent promouvoir le développement du dialogue politique au plus haut niveau, en vue de créer les conditions objectives pour le rapprochement du secteur d'affaires et le développement de partenariats public-privés, a déclaré vendredi, à Luanda, le ministre des Relations Extérieure, Georges Chikoti.

Parlant à la presse dans le cadre de conversations avec le ministre des Affaires Etrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, il a dit qu'il espérait que les relations entre les deux pays soient de plus en plus renforcées.

À son avis, la visite du diplomate portugais en Angola est une démonstration de l'intérêt évident des deux pays dans la promotion continue des relations bilatérales et dans l'identification de nouvelles opportunités de partenariats mutuellement bénéfiques.

Selon Georges Chikoti, les deux pays devraient continuer à favoriser l'échange d'idées sur les possibilités et les formes concrètes de promouvoir la coopération économique, qui représente un univers de possibilités et méritent d'être mieux exploitées.

Il a informé que l'Angola avait enregistré une croissance économique remarquable au cours de la dernière décennie, influencée par divers facteurs tels que l'adoption de politiques tournées vers l'amélioration de la qualité des institutions et du bien-être des populations et la hausse des prix des matières premières.

Cependant, il a expliqué qu'au cours des deux dernières années, la situation avait changé de manière significative avec la baisse du prix du pétrole sur le marché international, encore principal produit d'exportation de l'Angola.

Pour atténuer les effets de la situation, le ministre a dit que l'attention de l'Exécutif était tournée vers la diversification de son économie, se concentrant surtout sur l'agriculture.

Il a indiqué que c'était le secteur qui crée plus d'emplois et contribue de manière significative à la réduction de la faim et de la pauvreté de la population rurale, rendant le pays autosuffisant alimentaire.

Il augurait que les pourparlers en cours contribuent à la concrétisation des actions contenues dans le Programme national de développement (PND) pour 2013-2017 et à la stratégie à long terme appelée «Angola 2025».