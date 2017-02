Algérie: La production nationale du médicament couvre 61% des besoins

A Oran, le ministre a inspecté aussi l'hôpital régional de la Sûreté nationale où il a reçu des explications sur le fonctionnement de ses services, avant de visiter le projet de l'hôpital des brûlés à hai "USTO" à l'Est d'Oran où il donné des instructions pour accélérer les travaux et leur achèvement.

Lors de sa visite de SOPHAL dans la localité de Hassi Ben Okba, Abdelmalek Boudiaf s'est enquis des lignes de production du médicament dans cette usine qui commercialise plus de 70 produits dont des antibiotiques, des médicaments pour diabétiques et des anti inflammatoires.

Abordant les efforts du gouvernement dans ce domaine pour renforcer, accompagner et encourager la production nationale qui ne dépassait pas 5% il y a quelques années, le ministre a affirmé que le marché algérien est prometteur et qu'il faut œuvrer actuellement à encourager les opérateurs privés et laboratoires internationaux à travailler plus pour garantir le passage de l'Algérie au rang des pays exportateurs du médicament.

L'objectif principal est d'encourager la production du médicament pour une couverture totale des besoins locaux et l'exportation vers des pays africains, a-t-il souligné signalant que certains médicaments et du matériel médical fabriqués en Algérie sont exportés vers onze pays africains.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.