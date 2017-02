Algérie: Lamia Ait Amara présente son premier album "Cham's"

Chef d'orchestre et violoniste Khalil Baba Ahmed avait déjà mené un premier projet purement instrumental à la croisée des chemins entre l'andalou et les musiques occidentales avec son groupe "Jarka" qui avait sorti l'album "Sabil" en Janvier dernier.

La chanteuse a entamé une carrière solo depuis 2014 et a initié des projets de recherche et de fusion musicale, avec Khalil Baba Ahmed, qui ont donné naissance au spectacle Traversées Andalouses.

Lamia Ait Amara avait fait ses classes à l'association "Les rossignoles d'Alger" où elle s'est exercée sur différents instruments avant de se démarquer par sa voix et rejoindre plus tard l'association "El Inchirah" où elle devient soliste principale.

En plus de sa diversité rythmique, ce spectacle dégage également une grande liberté dans l'improvisation et les solo sur le luth, la flûte, le piano ou le violon, un aspect très apprécié par le public, venu nombreux à cette soirée, pour "sa singularité dans l'univers de l'andalou".

Khalil Baba Ahmed, dont l'ensemble accompagne depuis quelques années la chanteuse, propose une fusion atypique entre un quatuor à cordes (violon, violoncelle, guitare et contrebasse) et une cellule traditionnelle andalouse (luth, percussions, qanoun, flûte et piano).

Alger — Une immersion dans un univers musical à la croisée des chemins entre la musique classique algérienne dans toutes ses déclinaisons et des inspirations orientales, méditerranéennes, de musique de chambre et de divers rythmes a été proposée au public, jeudi soir à Alger par la chanteuse Lamia Aït Amara qui présentait son premier album.

