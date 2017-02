Maroc: Le TGV sur la bonne voie

Moins d'une semaine après la finale de la CAN, la compétition continentale au niveau des clubs prend le… Plus »

Plusieurs réunions de sensibilisation auprès des autorités locales et de la population riveraine le long du tracé ont eu lieu également pour informer des risques liés à la mise sous tension et aux circulations des trains.

La pose de la voie se poursuit aussi sur tous les fronts depuis les deux bases de travaux de Ké- nitra et «Tnine Sidi El Yamani» à une cadence très soutenue, et plus de 120 km de rails sont aujourd'hui posés, selon le communiqué, ajoutant que le projet enregistre un taux d'avancement de 87%, toutes composantes confondues.

Dans un premier temps, les essais couvriront tout le tracé y compris les raccordements au niveau des gares de Tanger et de Kénitra afin d'homologuer l'infrastructure et le matériel roulant sur l'ensemble de la LGV, fait savoir l'ONCF, précisant que l'objectif est de tout finaliser pour mettre en service la ligne à l'été 2018.

Suite aux essais concluants sur la ligne classique pour vérifier et valider le comportement des nouvelles rames à grande vitesse sur les rails conventionnels et après avoir franchi avec succès les phases d'essais des infrastructures des 40 premiers km de LGV sans circulation, une nouvelle étape importante commence, indique l'ONCF dans un communiqué.

