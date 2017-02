Maroc: Ça se corse en haut comme en bas du tableau du championnat de foot

Le championnat national de football Botola Maroc Telecom Pro 1 se poursuit en cette fin de semaine avec la 17e journée. Aprèsle match disputé vendredi entre l'OCK et le MAT et les rencontres reportées devant opposer le FUS au CRA et l'IRT au KAC pour cause de participations africaines, le stade Adrar d'Agadir accueillera, cet après-midi à 15h, l'affiche de cette journée qui opposera le HUSA au DHJ.

Les protégés de Sektioui, ayant subi une lourde défaite la semaine passée face à l'AS FAR, n'ont pas droit à l'erreurmaisleurmission face au co-leader, le Difaâ d'El Jadida en l'occurrence, ne sera pas facile. A 17h au stade El Massira de Safi, l'Olympique local recevra l'ASFAR dans un duel à six points.

Les Safiotes, 10e au classement avec 18 unités au compteur n'auront d'yeux que pour la victoire en vue de rattraperleur adversaire du jour qui en compte 21.

De leur part, les hommes de Aziz El Amri, motivés par leur dernière victoire, tenteront de la confirmer en revenant avec les trois points de la partie. Pour les matchs de dimanche, à 15h au stademunicipal, leChabab de Khénifra aura la tâche difficile face auWACqui a entamé la phase retour par une large victoire sur l'OCK (4- 1).

Ayant enregistré de bonsrésultats cette saison, les locaux ont pour objectif de battre le leader. LesWydadis, quant à eux, tenteront de l'emporter pour poursuivre leur bonhomme de chemin vers le titre. A la même heure, le KACM recevra la RSB au Grand Stade de Marrakech.

Les coéquipiers de Soufiane Alloudi ont réussi deux victoires d'affilée loin de leurs bases et espèrent ne pas devoir évoluer dans un stade vide, du fait que lessupporters marrakchis continuent de bouder les gradins.

De l'autre côté, l'équipe de Rachid Taoussi semble avoir retrouvé son rythme de croisière et une nouvelle victoire lui permettra de talonner des équipes du haut du classement. A 17h, le Raja de Casablanca évoluera au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, en accueillant la JSKT, avant-dernier du tableau avec 14 points.

Un match apparemment facile pour les Rajaouis qui ont entamé la phase retour du bon pied. Comme précité, les rencontres FUS-CRA et IRT-KAC ont été reportées au mercredi 22 février à cause de la participation du FUS et de l'IRT respectivement à la Ligue africaine des clubs champions et à la Coupe de la CAF