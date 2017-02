Maroc/Sierra Leone: Le FUS à Freetown pour franchir le cap de FC Johansens

Une situation qui ne devrait pasles empêcher d'aspirer à aller le plus loin possible dans ce concourstout en envisageant le comeback à la cour des grands du football national.

Les Fassis retrouvent donc une compétition dont ils gardent un excellent souvenir après avoir décroché le trophée de cette épreuve en 2011. Six ans plus tard, les voilà de retour sur la scène africaine tout en étant des abonnés de la D2 marocaine.

Sur les lieux depuis jeudi dernier, le Fath, privé des services de Mandao et Boulhroud blessés, a disposé d'un peu plus de 48 heures pour s'acclimater, demême que pour peaufinerles ultimes réglages, deux séances d'entraînement ont été programmées par le staff technique.

Le FUS sera à l'épreuve ce samedi à partir de 16h30 de la formation sierra léonaise FC Johansens, rencontre qui aura pour cadre le Siaka Stevens Stadium à Freetown et comme arbitre le Mauritanien Babacar Sarr qui sera secondé par ses compatriotes Cheikh Mamadou Et Boubou Cheikhna Demba.

Moins d'une semaine après la finale de la CAN, la compétition continentale au niveau des clubs prend le relais ce week-end avec au programme le tour préliminaire de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF.

