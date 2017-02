Algérie: Azzedine Abbad - Une passion "en argent"

A 40 ans, Azzedine Abbad aspire avant tout à poursuivre sa passion. Pour cela, il souhaite des perspectives de développement de cet artisanat et lance un appel, au nom de l'ensemble des bijoutiers d'Ath Yenni, pour que les pouvoirs publics réunissent les conditions nécessaires à la sauvegarde de ce qui fait tant la singularité et la fierté des habitants de la commune. En même temps que le gagne-pain de dizaines de familles.

Farouchement attaché à ce savoir-faire propre à cette localité de la haute Kabylie, le jeune artisan déplore les quelques contraintes qui menacent la survie et la pérennité d'un patrimoine ancestral, à savoir notamment la cherté et la rareté des matières premières.

Au fil des années, il a acquis les réflexes et le doigté de l'orfèvre, tout en développant le sens des bonnes affaires, sans omettre, néanmoins, de se soucier de ce que ses clients ressortent toujours de sa boutique satisfaits de leurs acquisitions et le sourire aux lèvres.

Alger — Il représente la nouvelle génération d'artisans bijoutiers d'Ath Yenni sur lesquels repose la lourde responsabilité de préserver un savoir-faire singulier et de promouvoir un patrimoine exceptionnel, en tous lieux et temps.

