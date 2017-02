Madagascar: Erick Manana, quarante 40 ans de musique et de camaraderie

Une illustre personnalité du folklore musical malgache, Erick Rafilipomanana, dit Erick Manana, célèbre, cette année, quatre décennies de « Ba-gasy ». Une belle carrière sur la scène internationale, et à l'honneur dans le cadre d'une téléréalité inédite sur la RTA.

Un auteur, compositeur et guitariste de renom, tout aussi adulé, pour son talent et sa musique, aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger, notamment en Europe. Erick Manana est l'un des artistes les plus populaires et appréciés par les mélomanes de la Grande île, notamment grâce à ses mélodies acoustiques et folkloriques.

Apprécié au sein de la diaspora malgache à travers le monde entier, il apparaît comme une véritable étoile à Madagascar, où son talent a transcendé toute une génération de fans de folk-songs et de chansons à textes, depuis quatre décennies maintenant.

Plusieurs milliers de spectateurs de tous âges et de tous horizons prennent plaisir à fredonner ses chansons avec le même enthousiasme et la même passion qu'il retranscrit à travers sa musique.

S'affirmant comme un artiste légendaire de la Grande île, Erick Manana émerveille le public à chaque concert, depuis quarante ans maintenant, grâce à la richesse de son patrimoine musical.

Des décennies de passion et de créativité de la part de l'artiste, tout cela se perpétue continuellement et sera particulièrement mis en valeur à travers l'émission « Feo tokana, gitara iray » sur la chaîne télévisée RTA, à partir de la semaine prochaine.

Un poète des temps modernes

En quatre décennies, Erick Manana a définitivement su affirmer sa patte sur la scène culturelle artistique. À travers ses textes poétiques, Erick Manana retranscrit toutes les richesses et les couleurs de la langue malgache.

Il se sert de ces images et traditions du passé pour les transposer dans le contexte actuel, en s'interrogeant sur l'ingéniosité, la capacité à supporter la souffrance, les petites victoires et déceptions dans la vie quotidienne à Madagascar, qui est une lutte permanente.

Il chante les conflits générationnels, les rêves et le mal du pays des émigrés malgaches. Les invalides de guerre, les chauffeurs de taxi et les amoureux sont les héros de sa grande poésie populaire.

Guitariste, compositeur et chanteur d'exception, Erick Manana a marqué la scène musicale malgache de son empreinte.

Fier d'être Malgache

Musicalement parlant, Erick Manana s'appuie sur sa jeunesse à Antananarivo, et ce qui l'a influencé durant son enfance.

Les airs mélancoliques et touchants que l'on pouvait entendre dans les rues et les bars des Hauts-plateaux à l'époque, et les sons délicats de la cithare tubulaire en bambou, la « valiha », symbole de l'orchestre de la cour royale dans les siècles passés. Ces expériences ne l'ont jamais quitté lorsqu'il est parti pour l'Europe.

Adepte de la franche camaraderie, Erick Manana a, entre autres, fait ses premières armes au sein du groupe « Lôlô sy ny tariny », avant d'entamer une carrière solo durant laquelle il s'est fait remarquer pour ses reprises des compositions du fameux Razilinah.

Fortement inspirées par le genre « Hira Gasy », ses compositions resplendissent tout autant de vivacité que de joie de vivre et sont tout aussi éducatives, propres à la culture des Hauts-plateaux centraux de Madagascar.

Mêlant les sons puissants de l'accordéon, des violons et des cuivres à des harmonies vocales incomparables, les chansons d'Erick Manana illustrent avec brio le folklore malgache.