Soudan: Trois temples découverts par un archéologue suisse

Pour Charles Bonnet, l'archéologue suisse à l'origine de cette fouille, on ne peut faire aucun lien avec des influences égyptiennes et nubiennes qui dominent cette région du Soudan. Pour l'instant impossible de déterminer les racines exactes de ces édifices, mais il semblerait qu'il s'agisse d'un héritage proprement africain.

En effet, les temples de cette région sont habituellement de forme carrée ou rectangulaire. Et de manière plus générale, on trouve très peu de temples ronds dans le monde.

Les trois structures de forme ronde et ovale que l'on situe entre 2 000 et 1 500 ans avant Jésus-Christ ont été découvertes cet hiver dans le nord du Soudan. Une architecture très originale dans cette région proche de Kerma, la capitale du royaume nubien.

