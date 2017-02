Cameroun: La contestation anglophone veut le boycott de la fête de la Jeunesse

Et mettre à la disposition de la justice les auteurs et suspects des agissements criminels que je viens de mentionner. Cet action nécessaire va se poursuivre », a assuré le président camerounais.

« Elles ont engagé une campagne d'intimidations et de violences afin d'empêcher le déroulement normal des activités économiques et scolaires.

Il a aussi assuré qu'il allait continuer de sévir contre des organisations qu'il a qualifiées d'extrémistes et séparatistes. Sans citer leurs noms, Paul Biya leur a reproché d'avoir appelé à la haine et à la violence.

Il n'est pas non plus acceptable qu'on prenne en otage l'éducation et l'avenir de nos enfants dans le vain espoir de faire aboutir des revendications politiques.

Cette fête se déroule depuis plus de cinquante ans maintenant, mais cette année, elle a donc une tonalité particulière et les protestataires anglophones veulent en faire un symbole.

« Le 11 février 1961 est le jour de l'élection au cours de laquelle on a offert un choix aux anglophones. Soit être réuni avec leurs frères francophones dans la République du Cameroun, soit être rattaché au Nigeria, rappelle-t-il. Vous ne pouvez pas prendre le jour où les gens ont voté pour la réunification, qui est un moment vraiment très important pour nous, et en faire la fête de la jeunesse ! »

