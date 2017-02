Bénin: L 'espace public aménagé pour la prière de rue à Cotonou

Stéphane Sessègnon et Steve Mounié sont honorés par leur pays. Les deux joueurs… Plus »

La prière dure dix minutes. Dès qu'elle se termine, les fidèles s'en vont. Les barrières et les nattes installées par les jeunes assistants de la mosquée 1h plus tôt sont retirées.

Les fidèles pensent que le gouvernement aurait dû discuter en amont avec la communauté musulmane. Pour Yaya, elles ont créé un problème. « L'histoire de l'occupation de l'espace pour la religion, on fait à peine une réunion et c'est fini.

On a fait ça parce que nous aussi on a de la bonne volonté et nous voulons encourager le gouvernement pour le bien-être de la population. Mais seulement je demande au gouvernement de ne pas dépasser les limites. »

« Aujourd'hui, pour être conforme à la décision du gouvernement, on a essayé de trouver une solution, on laissé un peu de passage, explique Lawal Fafana, l'un des imams.

