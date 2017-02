Le ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Abdourahmane Cissé, a eu, hier, à l'Ecole des Douanes, une séance de travail avec les directeurs généraux et les responsables des différents services des douanes sur les perspectives de 2017.

Au terme de leur séance de travail qui a duré des heures, le ministre Cissé dit avoir rassuré les douaniers quant à la mise à disposition des moyens pour l'atteinte des objectifs 2017.

«J'ai tenu à rencontrer les directeurs généraux des douanes, le comité de direction et les sous directeurs que nous venons de nommer pour leur donner le cap de l'année 2017, sur la base des résolutions qu'ils ont prises lors de leur séminaire-bilan.

Mais aussi les rassurer que l'Etat prendra toutes les dispositions pour leur mettre à disposition tout ce dont ils ont besoin pour travailler dans de bonnes conditions » a dit le ministre du Budget.

Qui a réitéré son engagement pour la réhabilitation des casernes. Engagement qui, selon lui, a été confirmé par le chef de l'Etat de poursuivre l'effort de renouvellement des casernes.

«Un budget est prévu à cet effet dans le budget de l'Etat de 2017 » a-t-il rappelé avant d'ajouter que des dispositions seront prises également pour fournir les moyens de locomotion aux douaniers surtout pour ceux qui sont en région.

Concernant le gap en 2016, le ministre Cissé a indiqué que ce qui est important dans le recouvrement d'un budget, c'est de regarder le taux de réalisation. «En 2015, nous avons dépassé nos objectifs en terme de taux d'exécution.

En 2016, nous sommes à 96%. Lorsqu'un budget est établi, il faut savoir que ce sont des prévisions de recettes et également des prévisions de dépenses. On essaie, en fin de gestion, de se rapprocher le plus possible de ces prévisions que nous faisons.

96% sur un budget de l'ordre de 6000 milliards FCfa. Franchement, je suis satisfait du travail accompli aussi bien par les agents des douanes que par les agents des impôts.

Au cours de la séance de travail, j'ai incité les douaniers à faire encore plus en 2017. Si nous travaillons en gardant à l'esprit, la rigueur dans la courtoisie, l'équité et la probité, nous serons plus performants et dépasser l'objectif qui est prévu en 2017 » a-t-il expliqué.