Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

National, 21e journée

Encore une prestation brillante de Bevic Moussiti Oko, auteur d'un but et d'une passe décisive lors du carton de Dunkerque sur Avranches (3-0). Sous la neige, l'international U23 a été actif et ne rechigne pas à défendre comme sur le 2e but de son équipe à la 81e : premier défenseur, il subtilise le ballon à un adversaire, sur une phase offensive d'Avranches, et amorce un contre éclair : parti de son camp, il part ajuster le gardien d'un tir du droit.

En fin de match, à la 93e, le natif de Brazzaville fait un beau cadeau à son coéquipier Boudaud, qui fêtait ses 30 ans, avec un vrai « caviar » : parti à la limite du hors-jeu, il perce dans l'axe puis face au but, transmet son coéquipier. Alors qu'il aurait pu marquer son 6e but de la saison, il ajoute une passe décisive à son bilan : 5 buts, 2 passes décisives, 3 penaltys provoqués et une pression permanente sur les défenses adverses.

Remplaçant au coup d'envoi, Blanstel Koussalouka est entré à la 55e lors du naufrage du CA Bastia à Châteauroux (0-5). Toutefois le score était déjà acquis lors de l'entrée en jeu de l'ancien Monégasque.

Hugo Konongo n'était pas dans le groupe de Sedan, battu à Béziers (1-2).

Titulaire lors du déplacement du Paris FC à Marseille-Consolat, Eden Massouema a été averti à la 12e. Et ne peut enrayer la victoire des Phocéens (1-2).

Rappelons que La Duchère de Ladislas Douniama reçoit Quevilly aujourd'hui cet après-midi.

Porté par Moussiti Oko, Dunkerque, 2e, reste dans la roue de Concarneau, le leader (34 points contre 36), alors que La Duchère est en embuscade avec 2 matchs de retard (7e avec 29 points). Le CA Bastia, trop irrégulier, est 9e avec 28 points, devant le Paris FC, 10e avec 27 points. Pour Sedan, 18e avec 14 points, la messe est dite.