Sénégal: Sommet mondial de la Gouvernance - Macky Sall est arrivé à Dubaï

Le chef de l'Etat, Macky Sall est arrivé, ce samedi, vers 12h 10 (8h 10, GMT et Dakar) à Dubaï pour prendre part au Sommet mondial de la Gouvernance prévu du 12 au 14 février, a constaté l'Envoyé spécial de l'APS.

Le président de la République est accompagné, entre autres, de son épouse, du ministre de l'Economie et des Finances et du Plan, Amadou Ba, du ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, du directeur général de l'APIX, Mountaga Sy.

Macky Sall prend part au Sommet mondial sur la Gouvernance sur invitation de Son Altesse Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre des Emirats arabes unis et Émir de Dubaï, a expliqué la présidence sénégalaise dans un communiqué.

"Cette rencontre internationale, organisée sur le format du Forum de Davos, regroupera des décideurs politiques, des représentants du secteur privé et d'organisations internationales pour échanger, entre autres, sur des questions relatives aux méthodes innovantes de gouvernance et aux partenariats publics privés orientés vers l'action efficace et diligente et la délivrance de résultats", ajoute la même source.

Le communiqué relève qu'un accent particulier sera mis, à cette occasion, sur le contenu, les opportunités et les perspectives du Plan Sénégal émergent (PSE).

Ce samedi, le chef de l'Etat va rencontrer la communauté sénégalaise à l'Hôtel Royal Mirage, selon l'agenda remis par le protocole.

Dimanche, à 12h, Macky Sall participera à l'ouverture du Sommet sur la Gouvernance en présence de l'Emir de Dubaï.

De 13h à 14h, le chef de l'Etat animera une séance plénière consacrée au thème : "Commerce intelligent - la force motrice derrière la croissance économique, la prospérité et le bonheur des citoyens. Comment les partenariats entre les gouvernements et le secteur privé peuvent forger le futur du commerce mondial ?".

Après cette session, le président de la République aura des entretiens avec des personnalités dont l'Emir de Dubaï, la ministre d'Etat chargée de la Coopération internationale et des Affaires africaines, Reem Al Hashimy et avec un groupe d'investisseurs.

Le chef de l'Etat s'entretiendra également avec Son Altesse Ahmed Dalmook Al Maktoum, président de Amery group, dans le cadre du projet de construction d'une centrale électrique de 400 mégawatts au Sénégal et le président de Dubaï Pord Word.

Lundi, Macky Sall se rendra à Abu Dhabi où il s'entretiendra avec Son Altesse Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Vice-commandant suprême des Forces armées des Emirats et Prince héritier d'Abu Dhabi.

Le même jour, le chef de l'Etat décollera d'Abu Dhabi à destination de Djeddah d'où il regagnera Dakar dans la soirée.