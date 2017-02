Sénégal: Le district sanitaire de Mbour a dépisté de 164 cas d'IST et Vih/SIDA en 2016

Pour elle, l'ouverture de trois "coins ados" à Nianing, Nguékokh et Saly-Portudal ainsi que l'avènement de l'AJSPD sont aussi des initiatives qui renforcent le dispositif de prévention et de prise en charge, contribuant ainsi à une amélioration de la SRAJ.

"Le test de syphilis a concerné 7989 personnes dont 3969 filles et 56 garçons. Le test s'est révélé positif chez 163 personnes dont 73 filles et un garçon" a dit l'assistante sociale.

S'agissant des IST à écoulement, 7319 personnes ont subi un dépistage volontaire anonyme, dont 2694 filles et 116 garçons et pour les IST à ulcération, ils sont 351 à être dépistage, dont 105 filles et 12 garçons, soit un taux de prévalence de 33,3% a ajouté Mme Guèye.

"14 968 personnes tous âges confondus, ont été dépistés en IST et VIH/Sida, avec un total de 164 cas positifs, parmi lesquels 2219 adolescentes dont 36 cas positifs (25,6% de prévalence) et 1626 adolescents avec 9 cas positifs (28%)", a révélé l'assistante sociale du district sanitaire de Mbour.

