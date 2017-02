Madagascar: Elgeco Plus - Jhonny redevient opérationnel contre Supersport

Comme Blaise et José restent des doublures de luxe, on s'attend à voir ces protégés d'Alfred Randriamanampisoa dicter leur loi et prendre une certaine marge avant le match retour.

Facile à dire qu'à faire avec un Bela au top de sa forme et aidé par un trio d'exception avec de droite à gauche Zola, Dino et Eddit Kely.

Ce choix fait monter d'un cran Valey pour être l'un des milieux récupérateurs avec Flavio. Comme Bosco (à droite) et Tina occupent les deux flancs, on aura une défense bien armée contre des Sud-Africains venus sans nul doute pour limiter les dégâts.

