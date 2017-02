Algérie: Le Forum arabe sur les finances publiques du 11 au 14 février à Dubaï

Alger — Le deuxième Forum arabe sur les finances publiques se tiendra du 11 au 14 février à Dubaï (Emirats Arabes Unis) en présence du ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, indique samedi un communiqué du ministère.

Le forum, qui se tiendra sous le thème "la mobilisation et la diversification des revenus dans le monde arabe: défis et opportunités", sera l'occasion pour les ministres et les hauts fonctionnaires de discuter des défis auxquels sont confrontés les décideurs politiques de la région et d'échanger leurs expériences sur la mobilisation des ressources", souligne le communiqué.

Il se focalisera sur l'"option politique visant à promouvoir une croissance inclusive et durable, y compris les stratégies de développement des recettes hors hydrocarbures, la formulation de politiques fiscales équitables et efficaces, notamment en matière de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et la mise en évidence des expériences internationales et régionales en matière de réformes fiscales à fort impact", précise la même source.

Lors des travaux de ce forum, M. Baba Ammi présidera une session portant sur le thème: "Comment les pays arabes peuvent surmonter les défis de la mobilisation des recettes".

Lors de sa visite à Dubaï, M. Baba Ammi participera également au 5ème sommet gouvernemental mondial, organisé sous le patronage du Cheikh Mohamed Bin Rashed Al Maktoum, vice-président des Emirats Arabes Unis, président du conseil des ministres et gouverneur de l'Emirat de Dubaï.

Ce commet abordera des questions clés liées au changement climatique et l'environnement, au développement durable, à la sécurité alimentaire et à la jeunesse arabe.

En marge de ce sommet, le ministre des Finances participera aussi à une réunion à huis clos du Conseil des ministres arabes des Finances, indique encore le communiqué.