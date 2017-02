Madagascar: Notariat \ Avocats\ Communes - Un partenariat pour faciliter la mutation des terrains

« Les maires vont collecter tous les dossiers des demandeurs. Et après consultations de ces dossiers, des conseils gratuits seront offerts à la population locale, et ce, en effectuant des études au cas par cas », a déclaré le président de la Chambre des Notaires de Madagascar.

En outre, « sept sur dix doléances réçues au niveau de notre circonscription concernent les litiges fonciers. Et dans la plupart des cas, les gens en milieu rural occupent des parcelles de terrain héritées de leurs parents et ne disposent même pas de papiers légaux alors qu'ils sont propriétaires légitimes », a évoqué le député Luc Ratsimbazafy.

Et il s'avère difficile de dicerner les faux des vrais », a expliqué Me Rija Razanadrakoto, qui est de nouveau président de la Chambre des Notaires de Madagascar. Et avant tout établissement d'un acte, des enquêtes au niveau du fokontany et des communes s'imposent pour une meilleure reconnaissance locale.

Faux documents. En fait, « les Notaires ont souvent décélé de faux documents en leur possession lors de l'établissement d'un acte. Il s'agit entre autres, de fausses déclarations du nombre des héritiers et d'un faux acte de notoriété. Même les Cartes d'Identité Nationale, les cachets, les duplicatas des titres fonciers et les plans de cadastres sont également falsifiés.

