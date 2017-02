Madagascar: Un climat social à l'image des caprices du temps

Il avait entamé sa contre attaque lundi lors d'une conférence de presse où il avait rassuré son camp. Tous les barons de la droite avaient, semble-t-il, été convaincus par sa prestance et ont fait bloc autour de lui. Néanmoins, l'opinion est moins facile à convaincre et il continue de perdre des points auprès d'elle.

Les prix du riz et des autres P.P.N. sont revenus à leur niveau d'avant. Il en a été de même pour les carburants. La poussée de fièvre du début de semaine n'a pas eu de graves conséquences et la tension semble être retombée. Mais nul ne peut prévoir de quoi demain sera fait.

La majorité de la population comprend parfaitement que la sécheresse qui sévit en ce moment est un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser, et faute de pouvoir faire tourner les turbines d'Andekaleka, on doit se rabattre sur les usines thermiques.

Tôt ou tard, cela devait arriver. Et c'est cette semaine que la colère de certains consommateurs à bout de nerfs s'est exprimée. Les responsables de la Jirama ont tout de suite réagi et rétabli l'alimentation en énergie des quartiers privés d'électricité depuis trop longtemps.

