Angola: Le pays et le Portugal ont des «relations équilibrées»

Il a informé que les arrangements diplomatiques étaient en cours entre son ministère et le ministère des Relations Extérieures de l'Angola, pour marquer les dates de la visite en Angola du Premier ministre du Portugal et par conséquent du Président portugais.

Bilatéralement, le chef de la diplomatie portugaise a reconnu que l'idée principale et importante était maintenir des visites sectorielles entre les deux pays, en particulier au niveau des membres des Gouvernements du Portugal et de l'Angola.

Il a souligné que "l'Angola est un facteur très important au niveau politique et diplomatique pour assurer la stabilité et la sécurité dans ces zones".

Luanda — Le ministre des Affaires Etrangères du Portugal, Augusto Santos Silva a déclaré vendredi, à Luanda, que les relations économiques entre les peuples portugais et angolais étaient équilibrés et qu'il y avait un grand volume d'exportations de ce pays européen vers l'Angola.

