Ile Maurice: Hit and Run à Goodlands - «J'ai paniqué et j'ai pris la fuite... »

«J'ai percuté de plein fouet une dame sur la route. J'ai paniqué et je me suis enfui... », a déclaré l'homme de 28 ans aux enquêteurs. Ce dernier se trouvait en compagnie de sa concubine, âgée elle de 26 ans, au moment des faits.

Il est poursuivi sous trois chefs d'accusation, notamment homicide involontaire, «failing to report an accident», et «larceny». Tandis que sa concubine est, elle, inculpée sous une charge provisoire de complot. Khem Halkory et Vandanasing Ramah, arrêtés dans le cadre du hit-and-run survenu à Goodlands, sont passés aux aveux, vendredi 10 février. Ils étaient au poste de police de la région en compagnie de leur homme de loi, Me Arassen Kallee.

